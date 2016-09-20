亞洲盃女排》中華隊奪第5 改寫隊史最佳成績

中華女排3比1擊敗伊朗，亞洲盃第5改寫隊史最佳成績。(排球筆記提供)

越南舉辦的亞洲盃女排賽，中華隊20日3：1擊敗伊朗隊收下第5，同時也改寫賽會5屆以來隊史最佳成績。

中華隊首局後段拉開到18比12領先，25比21先下一城，次局也順利到手，儘管第3局遭遇亂流讓出，但最終仍以4局擊敗伊朗，中華隊吳韋華得16分、「小毛」張禎尹15分、「皮皮」曾琬羚12分。

中華女排曾琬羚(左)、李姿瑩(右)躍起攔網。(排球筆記提供)

中華隊過去曾3度(2008、2010、2014年)寫下第6，今年獲第5創下隊史最佳成績，執行教練林明輝表示，「此役球隊記取對越南之戰的教訓，雖然第三局落敗，但在第四局能頂住，拿下最後的勝利，這是成長的地方，未來我們會繼續努力！吸取更多的經驗，爭取更好的成績。」

(中時電子報)