為橫濱奉獻25年不離去 三浦大輔宣布退休

橫濱DeNA灣星、現役最年長選手三浦大輔，宣布以42歲之姿告別戰場。（圖／截自日刊體育）

在橫濱DeNA灣星取得季後賽門票後，日職現役最年長42歲的「橫濱番長」三浦大輔20日宣布褪下戰袍，結束25年的職棒生涯，在引退記者會上，他一度落下男兒淚，對於離開戰場的決定，三浦說，「無法再拿下勝利，所以決定停止。」日媒預估他會在24日先發出戰讀賣巨人，為球員生涯劃下句點。

三浦在1991年投入日職選秀會，被橫濱大洋鯨以第6指名選中，展開他的職棒生涯，並在1998年，為橫濱灣星奪下睽違38年的總冠軍，雖然2002年到2004年陷入低潮，但2005年重拾身手，一舉奪下央聯自責分率、三振「雙冠王」頭銜，即使歷經橫濱兩度轉賣、戰績低迷，他始終選擇留下。

然而近2年橫濱大量啟用新血，三浦漸失去舞台，2014年開始兼任投手教練，卻錯失挑戰200勝、連續23年奪下勝投的機會，不過他在今年7月11日對上中日擊出安打，達成難能可貴的「投手連續24年安打」，8月22日也被認可為新的金氏世界紀錄。

如今選擇離去，三浦內心百感交集，「還想投，也想一直穿著橫濱球衣，但不知不覺中，也到了不引退真的不行的時候，」不過隨後他帶著笑容的說，「高中畢業後，一路接受橫濱的栽培走到這，許多開心、難過的時刻，因為有大家的支持，才讓我能繼續往前進，心裡滿懷感謝。」

雖然從現役退休，三浦並不打算離開棒球，想轉換角色，繼續為棒球奉獻。橫濱總管高田透露，「在16日阪神戰賽後就知三浦的決定，他的引退，著實讓球隊失去一個重要支柱」為感謝三浦的奉獻，橫濱球團也宣布他退休後，18號的背號將列為重要的「橫濱背號」，在未有適合的人選前，不會讓人使用。

(中時電子報)