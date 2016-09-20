紀念轟炸英雄 美B-21訂名突襲者式
美國空軍部長戴博拉.李.詹姆斯(Deborah James)在美國馬里蘭州空軍協會的航空網絡會議上宣布，新式轟炸機B-21將命名為「突襲者式」(Raider)。
戴博拉在會議上特別請來現年101歲的退休中校理察.柯爾( Richard Cole)，他是參與1942年杜立德空襲行動(oolittle Raid)當時，指揮官詹姆斯•杜立德(James Doolittle)座機的副駕駛。
柯爾說：「我很榮幸的參與這一場命名活動，我很高興B-21轟炸機能以突襲者為名，以紀念杜立德將軍與他偉大的行動，願他的精神永遠與我們同在。」
戴博拉稱，參與過杜立德空襲行動的飛行員們，是那個時代最偉大也最高尚的人物之一。 她說：「這群英雄都知道1942年4月的突襲行動，是一次單程前往東京的任務：九死一生。但正因為他們的犠牲奉獻，確保了我們的自由，我們每一個人如今的和平生活都是受了他們的恩惠。」
杜立德空襲行動指的是美國二戰期間，首次對日本執行的報復性空襲行動。在日本偷襲珍珠港之後，美國海軍艦隊基本全毀，美國一時之間也還無法動員足夠的軍力反擊。因此只能派出未受損的航空母艦艦隊對日本在太平洋上佔領的幾個島嶼進行騷擾式攻擊，卻無法對日本本土造成威脅。
因此美國陸軍航空隊的杜立德中校提議，將陸基的B-25轟炸機從航空母艦上，從日本的海上警戒圈外出發，可以直接轟炸日本本土，這個計畫被羅斯福總統同意後通過。
1942年4月18，經過特別減重的16架B-25吊放到大黃蜂號航空母艦(USS Hornet ,CV-8)上出發前往日本各地區轟炸，包括東京、橫濱、名古屋都受襲，造成日本50人死亡，400多人受傷。雖然從具體的傷亡數並不多，卻給美國帶來很大的振奮，同時也對日本造成極大的心理壓力。
這16架B-25原先的預定航線是降落到中國浙江的衢州機場，該機場是國軍所控制的區域。不過由於美國艦隊疑似被日本發現，因此轟炸行動提前，也導致B-25轟炸機群進入中國海岸後油料所剩無幾，沒有一架能到達衢州機場就油盡迫降，所幸多數存活的機組員，有62人在國軍與敵後游擊隊的營救下，能夠到達重慶與桂林，之後再轉第三地返回美國。共軍也營救了4名飛行員，另有8名不幸被日本所俘。
B-21是美國下一代轟炸機的計畫，將以現有成熟科技為主，希望造價能相對便宜，以大量部署，預計製造數量至少100架。仍然採用B-2的設計經驗，由飛行翼(Fly wing)為外型，因此是由同樣製造B-2的諾斯洛普格魯曼公司(Northrop Grumman)承包。
(中時電子報)
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