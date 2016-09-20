ICAO邀請函 李大維：未來3天是關鍵
中國國民黨立法院黨團首席副書記長王育敏今天在立法院施政總質詢時詢問，台灣能否拿到國際民航組織大會邀請函？外交部長李大維回應，未來3天是關鍵。
國際民航組織（ICAO）大會27日至10月7日在加拿大蒙特婁總部舉行，王育敏今天在總質詢時關心台灣的國際空間的問題，並詢問台灣到底拿不拿的到ICAO邀請函？
李大維回應，到目前為止還沒收到邀請函；王育敏隨即說，按照2013年，是在兩周前拿到邀請函的，此次大會27日要召開，現在只剩下7天時間，如果現在都還拿不到，是不是代表不可能拿到邀請函？
李大維說，不完全是這麼說，目前許多的交涉還在進行，從一個外長的角度來說，當然希望能夠適當參與，未來3天是關鍵。
王育敏則表示，未來3天就是這星期五，若23日沒收到邀請函，就確定收不到了？李大維僅說，大概是這樣子。
她再問，目前亞太經濟合作會議（APEC）的代表是誰？是現在媒體傳聞的親民黨主席宋楚瑜？還是又換人選？李大維說，任命領袖代表是總統的職責。
王育敏追問，現在人選確定了沒？李大維說，這要問總統，因為決定權在總統。
王育敏說，人選是誰，還是被下達封口令，不能對外透露？李大維說，他現在還不能夠對外透露，這個月底主辦國秘魯的特使會到台北，總統蔡英文在接見時，會向特使表達，「因各種考量，所以會委請某某人代表她出席這次秘魯的APEC高峰會」。1050920
(中央社)
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