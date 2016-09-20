餵狗吃飯有訣竅 狗狗挑食不再來

現代人越來越重視毛小孩的健康，但當狗狗不吃飯又有挑食習慣時，就不容易察覺狗狗是否生病。動物行為訓練師熊爸傳授訣竅，該怎麼餵食，才不會讓狗狗養成挑食習慣。

愛狗別寵狗，寵過頭就可能養成狗狗挑食習慣，現代人養寵物時總是視毛小孩為家庭的一份子，因此會給予狗狗大量、好吃的飼料，但這其實容易造成狗狗挑食情況發生。

熊爸表示，狗狗吃飯時，應該每餐都把飯吃完、吃乾淨，如果狗狗不吃飯又有挑食習慣，就不容易察覺狗狗是否不舒服，因此不讓狗狗挑食是件非常重要的事情。

不想讓狗狗挑食，餵牠們吃飯就有訣竅。熊爸表示，如果主人放飼料之後，經過10分鐘後狗狗都不吃，那主人就應該把飼料收起來。熊爸說，狗狗會有這樣行為，可能就是因為牠在等你等會兒是否要加料。

熊爸舉例，狗狗最喜歡吃主人帶回家的鹹酥雞跟雞排，因為當主人跟狗狗說「這你不能吃」或是表現出不讓狗狗吃的樣子時，狗狗會越想吃。因此，「教狗狗吃飯不要用拜託牠的方式」，狗狗不吃就把飼料收起來，否則會惡性循環。

熊爸也建議，除非狗狗有健康問題，不然吃飯時間不要太固定，狗狗吃飯如果有固定的時間，狗狗壓力會比較大，因此彈性一點會比較好，早餐可能就是中午以前，晚餐就是晚飯時間。

此外，吃飯地點也盡量不要固定，熊爸表示，有些狗狗會有區域性防衛、會保護食物，如果想給狗狗一點訓練，也可以帶到戶外吃，如果狗狗願意在戶外吃飯，表示狗狗對環境的適應是較佳的。1050920

(中央社)