中央多補助勞健保 高市明年續攤還

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高雄市財政困難，市府106年預算仍需淨舉債新台幣73億元；在勞健保補助方面獲中央多補助124億元，不過市府明年仍允償還新台幣20.4億元。

市府今天指出，106年總預算，歲入1216億元，歲出1289億元，淨舉借73億元，比105年舉債數額減少3700萬元。

財政局說，這是市府連續第3年減少舉債額度，財政局估計到106年底累計債務餘額約2550億元，估計可舉債空間還剩482億元。

市府指出，高雄市積欠中央勞健保費約270億元，中央同意多補助高雄124億元勞健保欠費，這讓高雄市回到公平合理的基礎。財政局說市府原擬106年償還46.5億元，因中央撥款26.1億元，經折抵後，明年要編列20.4億元償還勞健保費欠費。

市府說，近年整體房地產景氣低迷，還有大環境的因素，造成市府財政種種限制，但對於財政自律、債務控管，市府從未懈怠，因此在106年的總預算案，市府盡力堅守財政紀律、增加資本支出，還減列第二預備金等。

在資本支出增加方面，市府說106年資本門支出207億元，佔歲出比例為16%，較105年的14%更高，主要投入於生活圈道路1.3億元、流域綜合治理計畫6億元，以及捷運紅線R11岡山火車站等建設計畫共15億，展現市府持續建設高雄的決心；市府還減列第二備金1億元。

財政局說，配合中央施政，退休公務人員明年3節慰問金領取資格限縮為月退俸2萬5000元以下、因公殘或具有身心障礙資格的退休同仁，對於較弱勢的技工工友仍依照原方式發放，預計可節省8600萬元。

另外，市府明年度增編清潔獎金從每月6000元提高為8000元，與台北、桃園、台中3直轄市獎勵一致，總計增加7200萬。1050920

(中央社)