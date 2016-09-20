中央多補助勞健保 高市明年續攤還
高雄市財政困難，市府106年預算仍需淨舉債新台幣73億元；在勞健保補助方面獲中央多補助124億元，不過市府明年仍允償還新台幣20.4億元。
市府今天指出，106年總預算，歲入1216億元，歲出1289億元，淨舉借73億元，比105年舉債數額減少3700萬元。
財政局說，這是市府連續第3年減少舉債額度，財政局估計到106年底累計債務餘額約2550億元，估計可舉債空間還剩482億元。
市府指出，高雄市積欠中央勞健保費約270億元，中央同意多補助高雄124億元勞健保欠費，這讓高雄市回到公平合理的基礎。財政局說市府原擬106年償還46.5億元，因中央撥款26.1億元，經折抵後，明年要編列20.4億元償還勞健保費欠費。
市府說，近年整體房地產景氣低迷，還有大環境的因素，造成市府財政種種限制，但對於財政自律、債務控管，市府從未懈怠，因此在106年的總預算案，市府盡力堅守財政紀律、增加資本支出，還減列第二預備金等。
在資本支出增加方面，市府說106年資本門支出207億元，佔歲出比例為16%，較105年的14%更高，主要投入於生活圈道路1.3億元、流域綜合治理計畫6億元，以及捷運紅線R11岡山火車站等建設計畫共15億，展現市府持續建設高雄的決心；市府還減列第二備金1億元。
財政局說，配合中央施政，退休公務人員明年3節慰問金領取資格限縮為月退俸2萬5000元以下、因公殘或具有身心障礙資格的退休同仁，對於較弱勢的技工工友仍依照原方式發放，預計可節省8600萬元。
另外，市府明年度增編清潔獎金從每月6000元提高為8000元，與台北、桃園、台中3直轄市獎勵一致，總計增加7200萬。1050920
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。