投審會退回中嘉案 NCC依法嚴格審查

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有關遠傳併購中嘉案，經濟部投審會今天表示，委員會決議緩議，並退回NCC重新審議。NCC今天回應，將根據投審會函覆意見，並依行政程序法相關規定嚴格審查中嘉案。

經濟部投審會下午召開記者會，由投審會執行秘書張銘斌說明投審委員會審查中嘉案結果，委員會決議緩議，並退回國家通訊傳播委員會（NCC）重新審議。

對此，NCC指出，有關摩根史丹利旗下基金NHPEA以多層次轉投資方式投資中嘉系統一案，NCC今年1月已作成之處分，各界相當關切，本屆NCC委員也一直高度關注本案。

NCC表示，一個多月來，NCC除持續蒐集調查本案實質投資之事證資料，了解是否有各界疑慮之違法爭議，也函請投審會本於法定職權與投資專業，就該案的投資架構及實質投資內容予以審查。

對於投審會今天退回中嘉案，NCC回應，實質投資內容將攸關言論多元、市場秩序、產業發展，NCC會就是否違反黨政軍條款等情事，依據今日投審會會議結論、函覆意見及本會蒐集調查的事證資料，依法嚴格審查。1050920

(中央社)