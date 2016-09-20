林淑芬舌戰一例一休 林全：讓我講完

民進黨立委林淑芬今天在立法院施政總質詢時，提出對一例一休的看法，現場與行政院長林全脣槍舌戰，2人不斷搶話、互不相讓，林全至少4度喊著「妳讓我講完嘛」。

林淑芬第1會期擔任社會福利與衛生環境委員會擔任召委，在立法院臨時會期間，因缺席一例一休的委員會審查，最終讓一例一休的相關修法沒能完成初審，全案迄今也還沒有開始委員會的初審。

立法院下午繼續施政總質詢，林淑芬一上台就立刻提出有關勞工休假的相關問題，問到928教師節放假有亂象嗎？51勞動節還不是一樣的情況？林全說，比照51勞動節就好。

林淑芬接著問，行政院提出一例一休的配套，林全與總統蔡英文提到的內容有一樣嗎？

林全說，過去有40小時的工時被分成6天上班的問題要改善，讓它不存在，讓加班費貴到不值得這樣做，一例一休就是要避免這樣的問題發生。

林淑芬說，65%已經周休二日，不需要一例一休，且工時40小時了，為什麼還是過勞、工時長？林全說，所有改變都要一步一步來，希望這次改變比原來有改善，休假問題也不是不能討論。

林淑芬說，一例一休是加薪的配套，為本來35%沒有周休二日的勞工加薪，是變相加薪、沒有解決工時問題，65%的人已經周休二日，配套是什麼？

林全與林淑芬對一例一休對勞工的影響看法不一，林淑芬不斷發言，林全只好連連說出「妳聽我講完嘛」。

林全說，過去改革沒配套，現在一例一休的配套，休息時間是增加的。

林淑芬又提到行政院赤裸裸、活生生的砍掉勞工7天假，林全說，「我沒有砍他假，我不承認有砍他假，這講法我不能同意」，希望原本就已經比勞基法規範好的勞動條件，希望企業界能夠維持。

林全說，還是希望林淑芬支持一例一休。林淑芬說，聽不懂林全的邏輯，且討論還是在原地打轉，最後改問其他議題，2人前後爭論約20分鐘。1050920

(中央社)