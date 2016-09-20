換看護難適應 失智翁病情惡化燒床單
一名70多歲中度失智老翁，3年來生活起居全依賴外籍看護，日前看護因工作證到期換了另一名看護，讓他難以適應，開始變得悶悶不樂，病情極速惡化，甚至出現燒床單等暴躁舉動。
台安醫院神經內科主任林冠宏今天舉辦「失智就是這麼一回事」新書發表會，他表示，根據臨床觀察，台灣失智症長者高達9成都有聘請外籍看護，大部分家屬把所有照顧責任交給看護，原本還能煮飯、掃地的長輩，過度依賴看護協助打理生活中的一切，原有技能也漸漸被剝奪。
不只如此，外籍看護是外國人，而且每隔幾年就要換一次，老人家得不斷適應新的生活習慣及語言，家屬也沒有善盡陪伴責任，有些老人家難以適應，乾脆停止互動，讓病情變得更嚴重。
林冠宏說，罹患失智症不是找個看護照顧或送到療養院就好，必須根據不同嚴重程度，給予不同照顧方式，失智症「初期」還保有部分能力，應保持生活功能獨立性，搭配音樂、藝術、園藝等治療；「中期」生活功能逐漸喪失，還會出現妄想、錯認、遊走、重複提問等精神症狀，應學習接受患者一些不合常理的反應，避免與其產生衝突；「後期」除了精神症狀，進食、排泄、沐浴都必須依賴他人照顧，照顧重點偏向生活失能方面，需特別留意患者生理需求的滿足及預防衍生疾病。
林冠宏建議60歲以上長者，應該先到醫院做第一次失智症評估，根據初診情形再做後續追蹤；預防失智，平時每週應做3次約30至45分鐘的有氧運動，最好每次能達到稍微喘、心跳速率增加的程度，三餐均衡攝取6大類飲食。1050920
(中央社)
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