台電董事長拜會潘孟安 5時前恢復電力
台電董事長朱文成今天中午拜會屏東縣長潘孟安，允諾下午5時前恢復所有電力；潘孟安建議恆春半島全面電纜地下化。
颱風莫蘭蒂造成屏東縣38萬戶停電，昨天晚上，原本99%的電力都已恢復，但今天凌晨3時許，高壓電塔的導線負載過重，造成車城鄉以南3鄉鎮4萬戶大停電，搶修後，電力在中午全部恢復，台電董事長朱文成中午抵達屏東縣了解情況並拜會縣長潘孟安，聽取地方的意見和看法。
潘孟安表示，他瞭解台電基層人員修復的辛苦，但縣內重要交通道路已於15日全面搶修，不應以金門無法及時供電的模式，套用在屏東縣。他說，台電現有搶修方式，採取逐段修復未通盤考量，拖延不少搶救速度，建議未來能建置全縣併聯系統配置圖，作為搶修及人力調度。
潘孟安建議通盤考量恆春半島電纜地下化；另外，離島小琉球台水公司已允諾編列經費增設給水廠，希望台電考慮配合增加備用設備。
潘孟安並建議，核三廠疏散道路，希望台電公司儘速編列經費拓寬屏155線，並寬列預算改善核3廠的消防警報等設備，別讓消防隊常被警報器亂響而飽受困擾。
朱文成表示，電纜地下化會考量在人口密集的區域逐步進行，能做多少盡量做，並允諾下午5時前，除了枋山鄉11戶果園工寮外，屏東縣全數復電。對於未來的電力搶修將會檢討出更有效率的搶修方式，核3廠的消防設施改善也將在明年6月完成。1050920
(中央社)
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