蘇澳警便衣巡視　「鷹眼」逮通緝犯

一名43歲的黃姓男子（中）因涉毒品案，被宜蘭地檢署發布通緝，宜蘭縣蘇澳警分局南方澳派出所長盧振原（左）將他逮捕歸案。（王亭云翻攝）

黃男踩油門加速逃逸，警方從漁港路追到蘇港路，將他逮捕歸案。（王亭云翻攝）

宜蘭縣蘇澳警分局南方澳派出所長盧振原（紅圈處），穿便服假裝路人攔車問路，順利逮到黃姓毒品通緝犯。（王亭云翻攝）

一名43歲的黃姓男子因涉毒品案，19日被宜蘭地檢署發布通緝，就馬上被逮！宜蘭縣蘇澳警分局南方澳派出所長盧振原，昨日傍晚5時許，著便服轄區巡視，眼尖看到黃男的小客車，便假裝路人攔車問路，黃男得知其為警察，趕踩油門逃逸，5分鐘後仍被逮。

盧振原對於轄區毒品人口動態瞭若指掌，昨日傍晚5時許，穿著便服巡視時，無意間看到熟悉的車牌號碼，原來是因毒品案剛被通緝的黃男，開著小客車在路上閒晃，立即假扮路人上前攔車問路，隨後表示為警察身分，黃男心虛狂踩油門加速逃逸。

蘇澳線上警力前往支援，從漁港路追到蘇港路，短短5分鐘黃男乖乖就逮，全案依毒品通緝罪嫌移送地宜蘭檢署偵辦，盧振原說，黃男是毒品列管人口，平時都有記住他的車牌，昨日一看到通緝令，決定穿便服到轄區巡視，果然將他逮個正著。

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(中時)