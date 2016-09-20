華信航空雙十節增開10架加班機 今開放訂位

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華信航空今日起，開放雙十節加班機訂位！（陳世宗攝）

今年雙十節三天連續假期，秋高氣爽天氣正適合搭機小旅行，預期民眾返鄉及出外旅遊非常熱絡，也將造成雙十假期搭機人潮湧現。

華信航空為協助疏運離島居民順利返鄉，以及配合雙十假期到金門、馬公旅遊的民眾搭機需求，特別調整飛機運能，在10月7~10日期間，增開台北-金門 4架次、台北-馬公 2架次、台中-馬公4架次，總計增開10架次加班機。

華信航空今(20)日起，開放雙十節加班機訂位，欲搭機旅客請多利用華信航空網站，或洽客服專線412-8008(手機加撥02)訂位購票。

(中時)