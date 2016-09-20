供給過剩疑慮升 油價周二走跌

周二亞洲盤油價走跌，因分析師預料產油國下周會議結果仍不明朗。

由於供給過剩疑慮加深，使油價上周重挫。不過油價周一小幅反彈，歸因於OPEC成員國委內瑞拉表示限產協議將近，以及市場預料利比亞與奈及利亞的動盪將使兩國原油出口受創。

油價漲勢並不穩固，周二反轉下跌。一些分析師表示，一旦會議結果無法達成任何實質限產協議，油價仍會持續波動。

周二美國西德州中級原油10月期價下挫0.7％至每桶42.98美元。布蘭特原油11月期價下滑0.6％至每桶45.66美元。

(工商)