安保法通過週年 陸：盼日本慎重行事
針對日本逾2萬人上街抗議新安保法通過1週年，中國大陸外交部發言人陸慷今天說，由於歷史原因，日本在軍事領域的動向理所當然地受到鄰國密切關注，希望日本慎重行事。
大陸外交部下午舉行例行記者會，陸慷在回答媒體提問時，作上述表示。
陸慷說，日本軍國主義20世紀發動的侵略戰爭，曾給中國及其它亞洲國家造成深重的災難，日本無辜民眾最終也成為犧牲品。而由於歷史原因，日本在軍事安全領域的動向，理所當然地受到大陸、亞洲鄰國及國際社會的密切關注。
他表示，日本國內的有識之士及日本民眾，也不願再重蹈歷史覆轍，所以他們要求固守和平憲法，避免重新走上軍國主義道路，這些呼聲是可以理解，也是有道理的。
陸慷指出，大陸希望日本能確實記取歷史教訓，認真傾聽日本國內及國際社會的呼聲，重視亞洲鄰國正當的安全關切，在軍事安全領域慎重行事，堅持和平發展道路。1050920
(中央社)
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