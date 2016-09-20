日股挫收 美日政策會議投下不確定因素

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東京股市今天收挫，市場聚焦美國和日本央行政策會議。日本央行祭出振興經濟方案3年多，卻未能促進成長和通膨率，投資人不確定日銀下一步貨幣政策計畫。

法新社報導，日本央行今天召開2天政策會議，做出決策後後數小時，美國聯準會接著展開貨幣政策會議，目前對於是否升息意見分歧。

股市在國定假日休市一天後重開，日經指數收盤下挫0.16%，或27.14點，來到16492.15點。東證指數收漲0.42%，或5.47點，收1316.97點。

藍澤證券公司（Aizawa）投資研究中心負責人飯田裕康（Iida Hiroyasu）告訴彭博：「美國和日本都將召開貨幣政策會議，我們不知道會等到什麼結果。」

他說：「很難在不知道會發生什麼事時買進。」1050920

(中央社)