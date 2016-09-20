朝陽科大31學子 海外體驗學習

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朝陽科技大學管理學院執行教育部青年發展署「104年大專院校學生國際體驗學習計畫」，補助31名大三學生赴日本、韓國、新加坡等海外體驗學習，並於20日辦理成果發表會。（朝陽科大提供）中央社記者廖壬楷傳真 105年9月20日

朝陽科技大學管理學院執行教育部青年發展署「104年大專院校學生國際體驗學習計畫」，補助31名大三學生赴日本、韓國、新加坡等海外體驗學習，並於今天辦理成果發表會。

朝陽科大校長鄭道明表示，提升學生國際移動能力為學校重點策略之一，在教育部青年發展署的計畫經費補助下，結合國際體驗課程，讓家境較貧苦而無經濟能力出國的學生，得以一圓出國夢。

此外，透過海外體驗學習，不僅可提升學生文化感知與國際視野，更能優化學生未來在職場上的表現。

朝陽科大管理學院院長李素箱指出，朝陽的海外學習計畫，是相對微型但注重產業見學的計畫，由7個系所各派1位老師擔任一對一輔導老師，協助授課並指導學生規劃出國學習計畫。

李素箱說，此次學生海外學習國家主要集中在韓國、日本與新加坡，見學先進國家各類型產業的卓越發展。1050920

(中央社)