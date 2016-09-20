中市大樓工地鐵條掉落意外 幸無人傷

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台中市文心路與青海路口一處新建大樓拆除工程，疑因施工防護設施不足，發生鋼筋掉落意外，造成停放在施工圍籬外的機車損壞，所幸無人受傷。

台中市都市發展局表示，發生意外工地為預定興建地下5層、地上42層新建大樓工程工地，並領有建造及拆除執照，目前正進行原有建物的拆除作業，疑因施工防護設施不足，造成鐵條掉落。

都發局指出，此工地7月即因安全圍籬即因設置不夠完善，遭開罰新台幣1萬8000元並要求限期改善，這次又發生鐵條掉落危及公共安全，已依違反建築法勒令工地停工並裁罰3萬6000元，同時要求承造廠商重新檢討及加高施工架防護網等安全防護，待提送復工改善計畫備查後，始可復工。

台中市政府勞動檢查處表示，由於本案為民間工程，已轉請職安署中區安全衛生中心處理，以維護勞工及用路人安全。1050920

(中央社)