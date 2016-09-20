接軌職場 大葉大學查理布朗產學合作
大葉大學和史努比家族國際品牌「查理布朗」，今天在Charlie Brown CafeTaiwan朝馬店舉辦產學合作記者會，國際品牌和在地學府攜手，提供學子接軌職場、發光發亮的舞台。
Charlie Brown Cafe Taiwan執行長于玲燕表示，以企業主的角度，提出國際品牌和在地學校合作的多元創意、方向，未來將以企業為平台和想設計、會設計的學生串聯，讓學生在走出校園前就可找到自己的技巧，提供表現的舞台、機會。
大葉大學校長歐嘉瑞表示，大葉大學秉持「學用合一、產學合作、在地扎根、國際接軌」四大治學方向，讓學生在畢業前提早接受企業洗禮，完成就業準備。
歐嘉瑞指出，此次大葉大學和「查理布朗」產學合作，不只是提供實習、實作場域，讓學生發揮潛能，協助產業找到優質人才。
曾獲泰國國際廚藝賽金牌的大葉大學餐旅管理系學生邱姿雅表示，透過產學合作，學習到如何應用自己所學，以及在供餐時如何考量人力、成本，讓餐點可和職場結合。
邱姿雅特地為「查理布朗」設計「開心牛排」創意料理，未來這道菜也將成為店內餐點之一，她也將發揮年輕人的創意，協助餐廳設計菜單。1050920
(中央社)
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