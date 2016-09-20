大葉大學與查理布朗集團簽約產學合作

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培育企業需要的人才，大葉大學與國際品牌「查理布朗」攜手，20日下午簽訂產學合作契約，未來，大葉大學設計學院與餐旅管理學院將協助查理布朗設計菜單、菜色與周邊文創商品，學生也能到餐廳實習，率先了解市場。

大葉大學校長歐嘉瑞表示，學校重視文化創意，與查理布朗集團合作，盼達到學用合一、產學合作與在地扎根、國際接軌的目的，讓學生在實習、實作的過程中發揮長處。

查理布朗集團台灣區執行長于玲燕說，查理布朗去年進軍台灣，不但要入境隨俗，還希望帶動文創、成為文創平台，台灣很多學生在國外得獎，卻沒有發展舞台，盼以後得獎作品都能成為查理布朗的菜色，學生也能透過實習直接接軌職場。

展現合作誠意，曾獲泰國國際廚藝賽金牌的大葉大學餐旅管理學系大三學生邱姿雅還現場烹調創意料理「開心牛排」，未來此菜色將納入查理布朗的菜單中。邱姿雅說，來這裡實際了解市場運作，更能掌握菜色，對經營的成本、人力更知道要如何考量。

(中時)