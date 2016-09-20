一技之長更重要 羅東高工首見5A生
技職不在是第二選擇，一技之長比讀書重要！國立羅東高工近年辦學成績優異，吸引不少學生選讀技職，今年多達160多名新生，原可錄取普通高中，其中，更有會考成績5A學生，打破創校以來紀錄，校方今年特別增加獎學金制度，鼓勵優秀學生。
國立羅東高工為宜蘭地區老字號技職，49年來培育工業專長學生，每年新生約480多名，近年羅工錄取國立大學學生數，成長幅度驚人，加上家長觀念逐漸開放，技職趨勢興起，今年在新生中，多達3分之1比例的學生，捨棄普通高中選讀羅工。
校長張以方本身也是羅工校友，回母校辦學有一套，他說，縣內缺工嚴重，許多廠商都來找人，今年增加入學獎學金，盼更多優秀學生來就讀；為讓弱勢學生讀書無後顧之憂，在校友、家長會與社會人士幫忙下，每年有150到200萬元用來協助。
入學獎學金核發標準，從會考成績總分5A到5B++，若入學後每學期評量成績科排名前15％，可獲得2萬元到2000元獎學金，若重點科目達到標準，還有最高5000元激勵金，再達到國教署獎學金標準，一名5A學生每學期最高可拿4.5萬獎學金。
羅工錄取的第一個會考5A學生張晨洋，原可進羅東高中，他說，從小喜歡拆解電子零件，因此想讀電子科，父母也支持；會考3A的資訊科田祖恩說，自己喜歡電腦，還自學寫程式，且現在許多大學畢業生找不到工作，於是捨棄宜蘭高中，選讀技職學專長。
(中時)
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