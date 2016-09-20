調查：81%印度人民對莫迪持正面看法
美國皮尤研究中心（Pew Research Center）發表最新的民調顯示，印度人民對總理莫迪持正面看法比率達到81%，雖然比去年減少6個百分點，但持正面看法仍居高點。
此外，調查顯示，有80%的受訪印度民眾認為「（印度）當前經濟狀態良好」，比去年的調查增加6個百分點，更比莫迪2014年上台時成長16%，顯示印度人民在莫迪主政下，對印度經濟持續成長深具信心。
印度人民中對莫迪的好感，如果進一步分析，除莫迪所屬的印度人民黨（BJP）支持者具有正面看法達91%；印度最大反對黨國大黨支持者對莫迪具有正面看法也達61%；在新德里執政而與中央政府不斷爭鬥的小老百姓黨（AAP），支持者對莫迪具有正面看法也達47%。
調查也發現，男性（85%）比女性（77%）更喜歡莫迪，這可能與莫迪所屬BJP主張印度教至上，較為藐視女權有關。調查顯示，印度年輕人更容易成為莫迪的支持者。
被問到莫迪政府的執政決策，擁有最高正面評價的是「扶貧」和「解決失業率」，都達到62%。覺得莫迪政府表現最差的在「公共關係」和「空氣汙染」，都達53%。
不過，至於被批評無法帶領國大黨振衰起弊的的桑妮雅．甘地（Sonia Gandhi，黨主席）、拉胡爾．甘地（Rahul Gandhi，副主席）母子，在這次調查中，印度人民對他們具有正面看法也提升，分別達到65%和63%，比2013年調查的49%和50%有所提升。
情勢比較嚴峻的是小老百姓黨領袖、新德里市長克里瓦爾（Arvind Kejriwal），印度民眾對他的正面看法從去年的50%下跌10個百分點。
這些調查數據，對印度明年有多省準備改選，深具指標觀察作用。1050920
(中央社)
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