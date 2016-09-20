行政院經貿談判辦公室正式掛牌

行政院經貿談判辦公室20日正式掛牌運作，由行政院政務委員鄧振中擔任總談判代表。（行政院提供）中央社記者戴雅真傳真 105年9月20日

行政院今天表示，「行政院經貿談判辦公室」（簡稱談判辦公室）經過1個多月籌劃，今天正式掛牌運作，由行政院政務委員鄧振中擔任總談判代表。

行政院表示，談判辦公室的政策目標包括，一、推動多邊及雙邊經貿談判，參與區域經濟整合；二、結合政府及民間力量，推動國際經貿合作，重啟經貿外交動能；三、以談判及國際合作帶動經貿法治現代化及經濟體質調整。

行政院指出，總統蔡英文昨天主持第二次「對外經貿戰略會談」，聽取鄧振中報告後表示，談判辦公室的設置，是為因應國際經貿新情勢的需要，以漸進方式調整對外經貿談判組織。調整重點是重整政府談判隊伍，讓談判分工及人力運用更有效率，並非新設組織。

行政院表示，在人員組成方面，初期將以經濟部經貿談判代表辦公室的現有人員為基礎，另規劃增加負責產業及食品安全等議題的談判代表，強化談判能量。

行政院表示，總談判代表由鄧振中兼任，另設副總談判代表2至3名，由外交部次長侯清山及經濟部次長王美花兼任，另1名將由行政院長林全指派適當人員兼任；資深談判代表若干名，視需要指定相關部會司處局長級人員兼任；另設談判代表或助理談判代表。

行政院指出，經由副總談判代表，談判辦公室可與外交部、經濟部等部會就相關工作密切合作；透過資深談判代表，亦可直接與各部會聯繫合作。

行政院進一步表示，談判辦公室成立初期的工作，除持續參與「世界貿易組織」（WTO）進行中的「服務貿易協定」（TiSA）及「環境商品協定」（EGA）兩項談判外，將以推動新南向政策及繼續做好加入「跨太平洋夥伴協定」（TPP）的準備工作為重心。

行政院指出，有關新南向政策方面，談判辦公室將配合各部會儘速盤點現有資源及完成細部工作計畫；與地方政府商議推動執行重點及方式，逐步建構中央與地方協調機制；瞭解新南向政策重點國家的需求及意願；針對新南向政策各目標國研擬全面的推動方案；與目標國建立對話管道，爭取雙方儘速確定合作內容，配合相關部會據以執行。

行政院表示，關於參與TPP的準備工作，談判辦公室將與相關部會協調、持續調整與協定有落差的法規、並繼續向其他成員國表達台灣加入TPP意願等。並將儘速完成研議台灣與其他國家洽簽經貿協議的監督條例，送請立法院審議，做為台灣加入TPP談判過程與相關工商團體、公民社團廣泛溝通的遵循依據，展現參與的決心。1050920

(中央社)