防大雨併暴潮 高市規劃淹水潛勢區
莫蘭蒂風雨併暴潮雙重影響，高雄市鼓山區日前淹水逾50公分，高市府水利局擬規劃淹水潛勢區，於家戶增置防水閘門。
莫蘭蒂颱風風強雨驟，高雄市鼓山三路於15日清晨因大雨又逢大潮，於華安街一帶淹水逾50公分，鼓山三路道路變水路，民眾怨聲不斷。
市議員簡煥宗、李喬如今天會同水利局勘查「鼓山區台泥廠區明渠及滯洪池工程」、「鼓山運河整治工程」，檢視施工工程未來的防洪效能。
簡煥宗指出，長期以來鼓山三路淹水問題一直是地方居民的痛，再加上異常的氣候，促市府提高警覺，即時做好防汛設施。
李喬如憂心即使市府投資兩項防洪工程，恐不敵氣候異常造成的暴雨，仍讓居民惶恐，隨時可能有淹水之虞。
水利局長蔡長展說，兩工程進度已6成多；施工中已開挖的河道和滯洪池都在這次水患發揮了滯洪效能，否則日前暴潮併大雨，內水無法外排，淹水情形恐更嚴重；水利局允未來會規劃當地為「淹水潛勢區」，於家戶設置防水閘門，以防備可能的暴潮併大雨造成水患。1050620
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。