防大雨併暴潮 高市規劃淹水潛勢區

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莫蘭蒂風雨併暴潮雙重影響，高雄市鼓山區日前淹水逾50公分，高市府水利局擬規劃淹水潛勢區，於家戶增置防水閘門。

莫蘭蒂颱風風強雨驟，高雄市鼓山三路於15日清晨因大雨又逢大潮，於華安街一帶淹水逾50公分，鼓山三路道路變水路，民眾怨聲不斷。

市議員簡煥宗、李喬如今天會同水利局勘查「鼓山區台泥廠區明渠及滯洪池工程」、「鼓山運河整治工程」，檢視施工工程未來的防洪效能。

簡煥宗指出，長期以來鼓山三路淹水問題一直是地方居民的痛，再加上異常的氣候，促市府提高警覺，即時做好防汛設施。

李喬如憂心即使市府投資兩項防洪工程，恐不敵氣候異常造成的暴雨，仍讓居民惶恐，隨時可能有淹水之虞。

水利局長蔡長展說，兩工程進度已6成多；施工中已開挖的河道和滯洪池都在這次水患發揮了滯洪效能，否則日前暴潮併大雨，內水無法外排，淹水情形恐更嚴重；水利局允未來會規劃當地為「淹水潛勢區」，於家戶設置防水閘門，以防備可能的暴潮併大雨造成水患。1050620

(中央社)