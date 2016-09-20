台南雲遊計畫啟動 美國高通捐平板

處理器與雲遊學平台，平台有影音、社群及GPS定位；雲遊學平台以隨身行動載具為工具，教師、學生及家長都能運用。

「開放行動學習雲遊學計畫」是高通公司在台灣推動無線關愛計畫的第一個合作專案，11所獲贈平板電腦的國中小學，分別是德高國小、長興國小、保東國小、大同國小、和順國小、培文國小、子龍國小、竹門國小、菁寮國中、玉井國中及東山國中。1050920

(中央社)