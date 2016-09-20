柯文哲施政報告 議員諷只是隻可達鴨

台北市長柯文哲今天赴市議會施政報告，不過柯上台前遭藍綠議員連番砲轟，痛批施政報告隻字不提大巨蛋、二備金濫用，及法務局長楊芳玲辭職，並嘲諷柯文哲只是隻可達鴨。

柯文哲下午在市議會施政報告前，遭藍綠議員連番砲轟杯葛，導致報告延遲1個多小時才開始。

國民黨議員陳重文說，這次施政報告厚達200多頁，是史上最多，但是民眾最關心的大巨蛋，一個字都沒提。二備金編了史上最高新台幣12.5億元，卻跟柯文哲當初承諾的謹慎使用差很大，其中有20萬元做大巨蛋訴訟律師費，還有還有用在世大運聖火服裝設計費、改善市府茶水間、宿舍活化利用等。

同黨議員王欣儀表示，這份施政報告不忍卒睹，柯文哲二備金史上第一高，施政卻是史上第一爛，天下雜誌調查的施政滿意度排倒數第二，她嘲諷「157可達鴨，滿意度最瞎，施政推拖拉，市民苦哈哈」。原以為柯文哲智商157，卻只是CP值僅157的一隻可達鴨。

民進黨議員王世堅則痛批，柯文哲擅自解約南港機廠聯開案要賠8.2億元、北投纜車賠7億元、西區門戶計劃可能賠3億元，大巨蛋又唾面自乾、半推半就的續建。柯文哲自己說民調降低、利空出盡，但是根本沒在關心台北市政的利空或利多，他送給柯一條毛巾，上面寫著「因為你只在乎你自己」。

民進黨議員周柏雅批評，他12日跟市政府調土壤液化資料，市府竟回22日才能提供，質疑市府對待議會態度不佳，議長吳碧珠當場裁示，市府應在明天中午12時前將資料送來議會。

同黨議員洪健益爆料，得標環南市場50幾億元改建案的廠商在外公開說，因為年初借機具給市政府拆忠孝橋，市府欠下人情，所以把此案讓該廠商標下；而且明年第一果菜市場改建案，還限制廠商須有市場工程經驗，等於又是把這個標案給同一廠商。洪健益要求，既然柯文哲號稱公開透明，把評選過程跟分數公布給議員檢視。

國民黨議員汪志冰則說，柯文哲不尊重專業，導致至今有12名局處長紛紛求去，法務局長楊芳玲選在開議第一天就辭職。

汪志冰說，市府團隊還非常不尊重議會、不尊重民主機制，她爆料，都發局長林洲民曾在局內會議說不需跟議員溝通，「10個議員，我有9個瞧不起」，她要求柯公開道歉。

汪志冰此言一出，引起台下議員一陣議論，王世堅嘲諷，這件事是應該查，但是市府怎麼查都好，「就是不要再測謊了」。議長吳碧珠裁示，給市府一週時間查清楚，28日前將報告送到議會。1050920

(中央社)