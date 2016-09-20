沙航班機遭威脅 在馬尼拉機場被隔離
自吉達起飛的沙烏地阿拉伯航空公司SVA872班機，今天下午3時左右降落於馬尼拉國際機場之後，因面臨威脅而被隔離。電視畫面顯示，多輛菲國警車圍在飛機週邊。
馬尼拉國際機場1號航站人員說，這架航班面臨安全威脅，電視台畫面顯示，有多輛警車在飛機週邊圍繞，另有多名黑衣特警在機身下方待命。
目前尚不清楚這架飛機是遭到劫持？或是有炸彈威脅。
中華航空公司703班機受到影響，原本應在3時45分左右降落，但直到4時20分左右才獲准降落。1050920
(中央社)
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