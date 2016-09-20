鞍鋼、本鋼停牌 擬進入重組階段

中國為加快鋼鐵去產能進度，大型鋼鐵企業兼併重組也在同步進行。深交所今（20）日上午相繼發布關於鞍鋼股份、本鋼板材股票臨時停牌公告。臨時停牌之前，有陸媒披露鞍鋼、本鋼將進入實質性重組階段。

19日中鋼協副會長遲京東透露，中國國務院近期發布了主要針對鋼鐵行業兼併重組的相關文件。6月底正式開啟的寶鋼武鋼重組，正是落實此份文件的一項重要舉措，下一步的鋼企重組將是鞍本鋼鐵重組。

就在寶武大合併重組方案獲國資委認可之後，澎湃新聞報導指出，寶武大合並之後，接下來應該是鞍鋼和本鋼。

澎湃新聞引述業內人士表示，兼併重組有利於整合資源、減少同質化競爭，而對去產能來說，同處遼寧地區的鞍本重組「效果可能會更加立竿見影」。該人士認為，重組難度並不小，其中重要一點，寶鋼、武鋼均屬央企，但鞍鋼、本鋼分屬央企和遼寧省國企，管理體制差異會增加難度。

(工商)