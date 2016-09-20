MLB》5局挨轟 殷仔：想抓雙殺沒投好

陳偉殷復出對國民先發4.2局失3分退場。（美聯社）

陳偉殷今天復出先發對陣國民隊，前4局好投卻壞在5局上痛失3分，甚至可以說，就是壞在1顆失投速球被艾斯皮諾沙敲出3分炮。殷仔賽後表示，當時配球是想抓雙殺，但可能是自己太久沒比賽，壘上有人時沒能更專注投球，進壘位置不好才挨轟。

「賽前和捕手討論，覺得投他內角造成滾地球的機率蠻高的，」陳偉殷賽後表示，雖然3局上曾以滑球三振艾斯皮諾沙，但5局上是1出局，一、三壘有人的狀況，並不想追求三振，而是希望以最少的球數抓到雙殺，「可能就是最後一顆的位置稍微甜了一點，自己丟的位置不夠好。」

以危機處理能力著稱的殷仔，今天沒能撐過5局上的危機，他覺得可能太久沒有比賽，而前4局又沒有遇到什麼狀況，只有1人上壘，第5局遭遇亂流卻沒有辦法投得更專注。

「第5局體力多多少少有下滑，但身為球員不應該這樣子被影響，」殷仔說，教練賽後沒有特別說什麼，他覺得重點就是沒把第5局投好，希望下一場準備的更好。

至於5局沒能投完就被換下，殷仔也尊重教練團調度，畢竟球隊戰績吃緊，他自己又很久沒有比賽，「大概65、70球，我覺得也差不多了，模擬比賽和正式比賽感覺又差蠻遠的，」此役他的設定球數在75顆上下，接下來還有幾場先發，重點則是確保自己的手肘沒有問題。

(中時電子報)