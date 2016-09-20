父子一起上廁所 兒子對林煒驚呼

林煒日前上節目談兒女不同性教育觀念。（衛視中文台提供）

家庭性教育真尷尬？林煒日前上節目《一袋女王》分享教導兒女性教育的經驗。林煒第一次帶著小兒子去上洗手間，兒子頭抬起來，角度剛好對上「小林煒」，直接驚呼：「WOW！」林煒尷尬回應：「你將來會跟爸爸一樣。」

而17歲的女兒Ashley外型亮麗，頗受同學歡迎，有次女兒學校辦活動，聽到老婆龔慈恩說女兒的男朋友也會來，林煒現場當起狗仔，拿相機當望遠鏡在遠處偷看女兒跟男友的一舉一動，還護女心切地說要送女兒出國念書，阻斷女兒桃花。

(中時)