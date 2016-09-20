中友百貨「牛尔＂好嗎」個展 籲關懷毛小孩

藝術家歐陽喬之帶著愛犬在展覽活動開幕儀式中亮相，大方分享與毛孩的故事。(林欣儀攝)

配合周年慶活動將登場，台中中友百貨特別在10樓創意平台推出「牛尔好嗎」個展，邀藝術家歐陽喬之展出18幅膠彩作品，全部以毛孩為主角，藉由銀箔及礦物原料展現出毛孩的生動表情，歐陽喬之並捐出一幅畫作給台中市世界聯合保護動物協會義賣。

出生於1991年的歐陽喬之辦過多場創作個展，2016年獲得「全國美術展 膠彩組」第二名，目前是備受關注的新銳藝術家，關注流浪犬保育的她在畫展開幕活動中，特別將2隻毛小孩帶到現場，分享她與毛孩間的故事。

中友百貨指出，配合展出，也邀請家族卡友以捐贈點數的方式，為毛小孩盡心力，只要捐贈點數50點，即可兌換本次展覽專屬明信片，點數將全數捐給「台灣動物保護協進會」做為公益用途，此外，中友同時舉辦寵物用品義賣，所得也將捐出。

(中時)