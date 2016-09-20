寶鋼擬發行股票 換股吸收合併武鋼

武鋼今（20）日宣布資產重組進展方案，擬為寶山鋼鐵向武鋼全體換股股東發行A股股票，換股吸收合併武鋼股份。

該公司預計，重組不會導致公司最終控制權發生變更，也不會構成借殼上市。雙方仍就資產重組事項及方案，進行進一步論證和完善，尚未最終確定。

(工商)