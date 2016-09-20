遭公司冷凍暫離主播台？張齡予澄清：生病住院
曾在作家九把刀因劈腿醜聞召開道歉大會上，直接手拿麥克風站在一旁大翻白眼而爆紅的東森美女主播張齡予，近日被爆出遭知名珠寶小開癡纏，臉書私訊、簡訊連傳讓她深受其擾，18日無預警宣布將暫離主播台，讓粉絲驚愕不已，對於外傳是因此事遭公司冷凍，張齡予趕緊出面澄清，是因自己生病必須住院開刀，故才必須短暫離開。
張齡予長相甜美、身材高挑，是許多男粉絲心中的夢中情人，就連知名珠寶商「沈記玉飾」少東沈家民都被其吸引，對她展開猛烈追求，讓張齡予不堪其擾，大嘆對方「很可怕」，沈家民過去爭議不斷，近日又因詐欺罪遭起訴，而張齡予18日無預警在臉書宣布「我要告假半個月」，被外界解讀與此事有關，似乎擔心被誤會遭冷凍，她於今日在臉書澄清自己是因為生病，必須住院開刀治療，待休養後才能回到崗位，自己不僅沒有被冷凍，也沒有要辭職，請大家別擔心。
事實上，張齡予先前就在臉書透露心聲，表示自己的個性反映到工作上，總希望能夠達成被交辦的每件任務，甚至期許能做的比別人預期的好，於是不知不覺給了自己很多壓力，漸漸地身體無法承受，「雖然你們的打氣言語，讓我感到安慰踏實，也多點信心，但畢竟我們都一樣不夠完美，所以你們才會看著我，跟我分享心情、陪我成長，而現在一直往前走的火車要休養充電一下下。我想齡粉會等我的，對吧？」
(中時電子報)
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