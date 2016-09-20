非民族意識！韓國人愛用國貨的真相

台灣妞韓國媳表示，韓國人確實很愛國、愛買國貨，然而並非因為愛國所以愛買國貨，買國貨的主因其實是現實考量。(圖/達志影像 shutterstock)

韓國電影《屍速列車》上映後在台衝出破億票房，讓不少人開始探討韓國電影產業進步快速之因。有人提出和「民族意識」有關，是因為韓國人愛國、支持國貨，然而知名部落客「台灣妞韓國媳」則指出，韓國人愛用國貨，主因是現實考量。

台灣妞韓國媳今日在臉書發文表示，就她的觀察而言，韓國人確實很愛國、愛買國貨，然而並非因為愛國所以愛買國貨，買國貨的主因其實是現實考量。

她舉例，雖然韓國人認為BMW、賓士等是很好的名車，然而其價格高昂，用同樣的價格卻能買到韓國本土品牌Genesis頂階全配的車子，且國產車維修點多、維修費用較低，皆是非常現實的考量。

台灣妞韓國媳表示，自己是用三星的手機，由於國家會幫忙國內企業扶植良好形象，三星廣告做得比蘋果多，且全國各大賣場皆有三星、LG駐點，最重要的是，「三星手機可以使用內建小額付款系統，網路銀行使用也不會用問題。」相較於使用蘋果，沒有小額感應付款、手機電視、網路銀行設定保全比較複雜，這些都是基於現實的考量。

韓國人之所以愛用國貨，不是因為民族性的愛國。她指出，「韓國政府是砸了好幾百億在扶植韓流產業，現在韓流起來以後讓外資進來投資韓流產業。」國家政府透過稅率等政策，扶植國有企業，建立國民對國產的信任感，若是國產品牌出爛東西，韓國人也是不買的。

現在一般大眾買東西都會計算CP值，「的確是韓國品牌買了比較划算而買韓國品牌的。」以前老人家可能因為愛國心而買國貨，「但現在真的沒有，大家真的不要誇張包裝他們的愛國心。」

(中時電子報)