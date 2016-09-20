《18歲不睡》收視開紅盤 今晚許家四姊弟登場

許維恩帶姊姊捧場，KID竟誤認女友，讓現場氣氛超High。（中天提供）

KID和愷樂搭檔中天《18歲不睡》19日首播收視開紅盤，4歲以上平均則為0.27(累積收視人口約16.8萬人)， 20到44歲平均0.5，25到39歲平均衝到0.56，算是無縫接手《大學生了沒》的收視群，也吸引更多節目主打的年輕收視族群，成功打響第一砲。

今（20日）晚播出內容則為許維恩四姊弟，主持人KID與女友許維恩首度棚內同框，KID還錯認女友當場大出糗，許維恩笑罵：「其實以後這節目我跟愷樂主持就好！」不過大姊許路兒很給面子，幫自認「馬子狗」的KID打了 89高分，對妹婿很滿意，讓KID爽翻天，笑果十足。

(中時)