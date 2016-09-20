屏東21日法拍 1993年BMW轎車1元起標

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法務部行政執行署屏東分署21日上午10時拍賣查封的動產，其中1輛1993年3982cc的BMW轎車，不定底價，1元起標。（法務部行政執行署屏東分署提供）中央社記者郭芷瑄傳真 105年9月20日

法務部行政執行署屏東分署明天上午10時拍賣查封的動產，其中1輛1993年3982cc的BMW轎車，不定底價，新台幣1元起標。

屏東分署表示，這次的法拍物除了這輛BMW轎車外，還有4輛電動機車、2輛小貨車、2輛轎車，民眾只要出價高於底價的50％，就可以便宜帶回家。

另外，當天還有4萬3485個電動機車鋰電池，也是5折拍賣。

屏東分署說，這次拍賣的車輛，都有積欠牌照稅、燃料費或罰鍰，得標者必須繳清相關的費用才能辦理過戶，如果想要競標的民眾請先至屏東分署網站查看拍賣公告或詢問承辦的書記官，再決定競標價格。

屏東分署表示，為了讓民眾在競標前能多瞭解這些車輛的狀況，明天上午9時開放參觀，車輛都停放在分署的辦公室停車場中，歡迎有興趣的民眾，前往參觀了解。1050920

(中央社)