屏東21日法拍 1993年BMW轎車1元起標
法務部行政執行署屏東分署明天上午10時拍賣查封的動產，其中1輛1993年3982cc的BMW轎車，不定底價，新台幣1元起標。
屏東分署表示，這次的法拍物除了這輛BMW轎車外，還有4輛電動機車、2輛小貨車、2輛轎車，民眾只要出價高於底價的50％，就可以便宜帶回家。
另外，當天還有4萬3485個電動機車鋰電池，也是5折拍賣。
屏東分署說，這次拍賣的車輛，都有積欠牌照稅、燃料費或罰鍰，得標者必須繳清相關的費用才能辦理過戶，如果想要競標的民眾請先至屏東分署網站查看拍賣公告或詢問承辦的書記官，再決定競標價格。
屏東分署表示，為了讓民眾在競標前能多瞭解這些車輛的狀況，明天上午9時開放參觀，車輛都停放在分署的辦公室停車場中，歡迎有興趣的民眾，前往參觀了解。1050920
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。