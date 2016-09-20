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台北市議會開議 國民黨團火力全開

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國民黨台北市議員陳重文(見圖)在程序發言時炮聲隆隆，並於現場戳破三顆大氣球。(杜宜諳攝)
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民進黨台北市議員王世堅(見圖)送與柯文哲一條印有「反省，因為你只在乎你自己」的毛巾。(杜宜諳攝)
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國民黨台北市議員厲耿桂芳(見圖)在程序發言時拿起報紙，對比法務局長楊芳玲上任前「笑開懷」與在進入市府後備詢時的愁容。(杜宜諳攝)
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民黨台北市議員李新(見圖)在程序發言時拿著兩張圖片表示，法務局長楊芳玲應該是市政府的煞車，而柯文哲卻把她當開山刀。(杜宜諳攝)
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國民黨台北市議員王欣儀(見圖)在程序發言時拿著看板表示，希望柯文哲能趕快進化。(杜宜諳攝)

台北市長柯文哲今赴議會施政報告，國民黨團火力全開，打頭陣的議員陳重文痛批柯亂花二備金，食衣住行類都有，根本是各局處的「散財童子」，接著將3顆貼滿「詐騙市長」等標語的大氣球戳破，裡面裝的紙鈔散落一地，最後他奉上一隻小豬撲滿，要柯開源節流，不要亂花錢，「發一下重陽敬老金吧。」

(中時)

關鍵字：台北市議會柯文哲施政報告
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