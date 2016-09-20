屏市光復路坍塌 施工怪手司機即時逃生
配合屏東火車站高架化，屏東市光復路正進行道路拓寬施工，今日下午包商施作周邊鐵皮屋拆除時，竟發生路面坍塌意外，作業怪手右側瞬間陷入地底，所幸司機即時逃出、僅受驚嚇，事後才發現水泥地下竟是舊有排水溝渠。
「碰得一聲！」根本來不及反應事情就發生了，下午2時30分許，正在光復路進行施工的王姓怪手司機心有餘悸表示，當時右側突然傾斜，隨即整個陷下去，幸運地是沒有擋住出口，他趕緊開門跳出來，身上沒有明顯傷勢，事後還留在現場觀看。
工程單位事後找來吊車將怪手拖離，屏縣府工務處土木科長黃有成說，這土地所有權人屬國有財產局，由屋主承租後作為租車及停車用，日前為進行屏東新站道路拓寬工程，已由屏東市公所出面進行地上物補償，近期則開始清除作業。
「根本沒人知道底下是溝渠」附近住戶坦言，這些鐵皮搭建的建築早已存在3、40年，甚至更久，除非住了一輩子的老住戶才有印象，否則很難知道地底下的構造。黃有成說，未來還有約2周工期，會提醒施工單位避免重機具再次覆壓，待完工後會交由鐵工局接續道路鋪設，同時進行溝渠的填補整建。
(中時)
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