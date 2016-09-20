富太熊黛林 曾是郭富城口中「舊鞋」

郭富城、熊黛林曾交往7年。(取自微博)

郭富城認愛方媛後，熊黛林曬出與郭可頌鞋子照，表示幸福就在身邊。(取自微博)

名模熊黛林今日證實與香港富商郭可頌在月初登記結婚，獲不少粉絲獻上祝福，開心女神終於找到對的人，心疼她不僅過去與郭富城交往7年沒名分，甚至在分手後還被郭富城影射為「不合適的鞋」。

郭富城2013年與熊黛林分手後，曾向媒體剖析感情觀，「好像一對鞋子不適合，腳經常不舒服，你也會想換一對舒服的鞋，我們每天都要走路，就好像身邊的伴侶，應該找對合適的才穿上去，起碼不會傷到自己，硬著來只會流血，傷口又不能愈合，找另外一對可能 更好，感情世界都是這樣想！」他語出驚人的「穿鞋論」，也被網友罵翻，認為他在影射前女友熊黛林。

最令人粉絲心疼的，就是郭富城在與熊黛林交往7年中，從未給過女方名分就算了，反而在與小23歲的現任女友方媛交往沒多久，就大方在微博公開戀情，兩人不時隔空放閃的舉止，看在粉絲眼中更為熊黛林不捨。

(中時電子報)