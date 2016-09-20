楊芳玲請辭 坦言曾因國光客運與柯衝突
台北市法務局長楊芳玲昨天突然請辭，寫了一封給同仁的告別信，今天她又透過聲明坦言，曾因國光客運拆遷補償案與市長柯文哲有衝突，讓柯曾在晨會時怒說，為什麼政策都決定了才說？而她也大聲回答，補償的政策決定之前，沒有人知會法務局！最後，柯還是接受了法務局的意見。
楊芳玲指出，更離譜的是，有人故意誤導成她是因大巨蛋案主任仲裁人選出李復甸，質疑法務局有內鬼，因而辭職，但事實上，依據仲裁法，北市府只負責推舉一位仲裁人，而主任仲裁人的推舉，不需要也不應該事先徵求市府的同意或告知，這是仲裁制度的設計，目的是讓主任仲裁人不受雙方當事人影響，能公正地進行仲裁，因此，是李復甸主仲產生後，法務局才被告知。
「我的離職不是跟市長絕交」，楊芳玲說，市府團隊裡有許多仍在認真為市政打拼的夥伴，離開不是個容易的決定，「只是我覺得我像塊剎車皮，老踩剎車，也該換塊新的了」，期待柯仍能廣納諫言，讓台北市「改變成真」。
(中時)
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