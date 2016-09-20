玉山民族樂團《璀璨的晚秋》音樂會 921登場
南投縣傑出演藝團隊─玉山民族樂團，將於9月21日晚間7時30分，在南投縣文化局演藝廳，舉辦《璀璨的晚秋》音樂會，免費入場，歡迎聆賞。
玉山民族樂團成立於2004年12月，編制20人，曾多次獲選「南投縣傑出演藝團隊」，每年規畫、參與各項音樂甄選及演出，並出版CD樂輯，以饗愛樂者，是年輕、具有強勁動力的樂團。
《璀璨的晚秋》音樂會，為獲選南投縣2016年傑出演藝團隊的成果發表會，節目內容分3大單元，A.近年委託新創作樂曲、B.與浙江寧波「慈溪青瓷甌樂藝術團」交流的「青瓷甌樂」曲目、C.其他重編合奏及協奏曲。
演奏曲目包括迎賓曲（合奏）、臺灣大道（合奏／2015創作）、春曉（合奏／青瓷甌樂）、茶山問情（古箏協奏）、夜市魅影（合奏／2015創作）、風中金鈴（合奏／青瓷甌樂）、山海戀歌（合奏／2016新創作）、東灘晨曲（合奏）、油桐花開（合奏／2016新創作）、金色的晚秋（合奏）。
(中時)
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