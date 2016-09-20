一塊拉起愛 肯德基與台灣世展會合推公益活動

公益大使六月與創意互動捐款裝置合影，投入一塊錢，就可看到肯德基與世界展望會合作做公益流程。（肯德基提供）

肯德基推「一塊，拉起愛」公益活動，首波捐款150萬，照片由左至右為世界展望會市場行銷處處長陳維智、公益大使六月、肯德基資深企劃總監謝宜芳。（肯德基提供）

肯德基先前推出「爺爺桶緣子愛心存錢筒」，不到三周銷售一空，消費者反應熱烈。今再推出「一塊，拉起愛」活動，與台灣世界展望會合作，宣布捐出「爺爺桶緣子愛心存錢筒」、「門市捐款箱」及肯德基員工自發性捐款「百元俱樂部」款項，共計150萬元，資助台灣學齡前弱勢兒童成長關鍵期的營養補給。

公益大使六月說，做母親最大願望是希望孩子能健康長大，尤其孩童成長期健康發育更是不能等待，當我知道肯德基與世界展望會合作做公益活動，當然義不容辭號召大家把愛傳出來。六月並呼籲，千萬不要小看你手中的一塊錢，投到捐款箱後，它的效用、高度可能是無窮大的，可以幫助更多學齡前弱勢兒童成長的營養補給。

(中時)