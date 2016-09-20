嚐美食泡溫泉 關子嶺節慶將啟動

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2016台南關子嶺溫泉美食節將於24日登場，為期1個月；市長賴清德今天歡迎全國遊客到關子嶺嚐美食，泡溫泉。

賴清德今天宣佈2016台南關子嶺溫泉美食節24日登場，他說，關子嶺不只有泥漿溫泉，還有火王爺宗教巡禮及美食，夜間穿著浴衣漫步在街道上，聽音樂，看表演，嚐美食，宛如置身於日本。

市府觀光旅遊局長王時思說，今年關子嶺溫泉美食節將首次舉辦的「祭典巡行」，並推出溫泉美食料理，更透過在地業者打造自家溫泉特色浴衣及浴衣體驗、走秀等活動，讓浴衣文化成為關子嶺溫泉區獨特亮點。

市府表示，24日開幕將在關子嶺溫泉公園啟動，以「關嶺夜慶」為主題，接著舉辦巡行踩街，以不動明王（火王爺）為意象打造的花燈，結合浴衣踩街、太鼓擊奏及火舞等表演，巡遊關子嶺溫泉區。1050920

(中央社)