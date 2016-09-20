李克強會潘基文 聚焦巴黎氣候協定
大陸國務院總理李克強19日在紐約會見聯合國秘書長潘基文時指出，今年是「巴黎協定」開局之年，作為最大的開發中國家，中國大陸願承擔力所能及的責任，加強和改善全球治理。
新華社今天報導，潘基文美東時間19日晚間歡迎李克強出席第71屆聯大系列高階會議，雙方在因應氣候變化、推動永續發展等，允諾密切合作。
潘基文說，中國在國際事務中發揮著重要作用。中國積極參與應對氣候變化、推動永續發展等重要議程，及為促進南南（泛指開發中國家之間）合作、開展國際維和行動等均作出貢獻。
李克強表示，中國願繼續支持聯合國發揮重要作用，為世界和平與發展事業作出貢獻。
李克強說，今年是2030年可持續發展（永續發展）議程啟動實施和氣候變化「巴黎協定」開局之年。作為最大的開發中國家，中國願繼續與各方齊心協力，承擔力所能及的責任。
全球百餘國4月22日世界地球日在聯合國總部簽署「巴黎協定」。溫室氣體排放量在全球居前的中國大陸和美國已核准減緩全球暖化的巴黎協定。1050920
(中央社)
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