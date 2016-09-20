班機傳在菲遭威脅 沙航：誤發劫機警報

自吉達起飛的沙烏地阿拉伯航空公司SVA872班機，今天下午3時左右降落於馬尼拉國際機場之後，因面臨威脅而被隔離。路透社報導，沙航已澄清是誤傳劫機警報，事件已落幕。

馬尼拉國際機場1號航站人員稍早說，這架航班面臨安全威脅，電視台畫面顯示，有多輛警車在飛機週邊圍繞，另有多名黑衣特警在機身下方待命。

中華航空公司703班機受到影響，原本應在3時45分左右降落，但直到4時20分左右才獲准降落。1050920

(中央社)