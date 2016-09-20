藝術光點2016 雲林啟動在地深耕

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雲林縣今年第4年推動藝術光點計畫深入校園，2016藝文圓夢今天在古坑啟動，有10所國小參與，展開校園藝術亮點。

雲林縣政府教育處指出，從2013年起由企業贊助推動藝術光點藝文圓夢計畫，到去年為止有50所國小參與，至今投入新台幣1250萬元，今年首度以徵選方式，邀請10所國小推動。

圓夢計畫以「世界繪本插畫巡迴展」結合5大系列繪本館，到校園展出9個國家、50本插畫家的作品，並實現「e-school繪本創意數位化教材」，透過種子教師運用在教學之中，深獲學童喜愛。

再者，「藝術探索見學之旅」安排三天兩夜台北藝文之旅，今年更增加中央研究院嶺南美術館藝文景點，讓學生預先收集資料，增加參訪效果；至於「藝術好好玩戲劇巡演」，由國內兒童劇團以校園巡演方式，讓更多學童接觸故事。

「藝術光點2016」今天在古坑國小啟動，今年參與的10所國小，共同推出大繪本為藝文圓夢計畫揭開序幕，雲林縣副縣長張皇珍感謝各界協助與支持，為學童藝術圓夢。

研揚文教基金會表示，2009年莫拉克風災過後，基金會開始推動藝術光點計畫，2013年與勤誠興業公司合作在雲林推動，至今有195所國小參與，分布在宜蘭、彰化、雲林、嘉義等地。1050920

(中央社)