藝術光點2016 雲林啟動在地深耕
雲林縣今年第4年推動藝術光點計畫深入校園，2016藝文圓夢今天在古坑啟動，有10所國小參與，展開校園藝術亮點。
雲林縣政府教育處指出，從2013年起由企業贊助推動藝術光點藝文圓夢計畫，到去年為止有50所國小參與，至今投入新台幣1250萬元，今年首度以徵選方式，邀請10所國小推動。
圓夢計畫以「世界繪本插畫巡迴展」結合5大系列繪本館，到校園展出9個國家、50本插畫家的作品，並實現「e-school繪本創意數位化教材」，透過種子教師運用在教學之中，深獲學童喜愛。
再者，「藝術探索見學之旅」安排三天兩夜台北藝文之旅，今年更增加中央研究院嶺南美術館藝文景點，讓學生預先收集資料，增加參訪效果；至於「藝術好好玩戲劇巡演」，由國內兒童劇團以校園巡演方式，讓更多學童接觸故事。
「藝術光點2016」今天在古坑國小啟動，今年參與的10所國小，共同推出大繪本為藝文圓夢計畫揭開序幕，雲林縣副縣長張皇珍感謝各界協助與支持，為學童藝術圓夢。
研揚文教基金會表示，2009年莫拉克風災過後，基金會開始推動藝術光點計畫，2013年與勤誠興業公司合作在雲林推動，至今有195所國小參與，分布在宜蘭、彰化、雲林、嘉義等地。1050920
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。