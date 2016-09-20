林全：沒有指責台電員工 外界曲解

行政院長林全（圖）20日在立法院表示，沒有指責台電員工，是外界曲解；要台電高層南下是盼高層協調快速解決問題與災民一起克服困難。中央社記者張皓安攝 105年9月20日

行政院長林全今天答復民進黨立委張廖萬堅詢問是否指責台電員工救災不力表示，沒有指責台電員工，是外界曲解；要台電高層南下是盼高層協調快速解決問題與災民一起克服困難。

中秋雙颱侵襲導致停水停電，林全日前視察中央災害應變中心時，曾要台電員工有同理心，並要台電、台水派副總以上到場，復水、復電後才能回台北。這段話被部分媒體解讀為林全指責「台電員工沒有同理心讓居民這麼久沒電用」，搶修不力。

張廖萬堅下午在立法院施政總質詢時表示，台電事件為什麼演變成「你在指責台電員工」？林全答復表示，這應是部分媒體的報導，主要是屏東3天停電，從同理心、從災民角度來看，若未來再有5、6天沒電，居民一定心理焦慮、不耐煩一定會出來，希望加速復電。

他表示，當時詢問停水停電的原因，電的部分，台電向他說明道路很多沒有通、沒有辦法搶修，離開後，屏東縣長潘孟安告訴他，道路都通了，只有一條沒有通，他認為這是協調問題，因此希望台電高層下去，協調的事不應該丟給第一線修復電力的員工，應由高層協調比較有效率。

林全說，第二個屏東有萬餘戶停電，以服務客戶的角度來看，停電戶就是台電的客戶，如果客戶有問題，對台電當然不是好的。

張廖萬堅追問，是否有指責台電員工救災不力？林全說，「我沒有指責台電員工，這是外界的曲解或是部分人曲解」。

林全說明要求台電副總南下有兩個原因，第一協調快速解決問題；第二讓屏東災民能夠知道台電高層在這邊與災民一起共同克服困難，這是使企業形象變好的方式。1050920

(中央社)