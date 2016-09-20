台中公園鳥居遭噴字 警調監視器追查

台中公園內的鳥居遭人噴寫反日字眼，台中市警方已調閱監視器並進行現場採證，完畢後將由台中市建設局進行清潔作業。

台中市警局第二分局台中公園派出所指出，雖然台中公園鳥居並非列入文資編號的古蹟，但噴字在公物上仍屬違法，已調閱監視器過濾可疑人員，並由鑑識人員現場採證，以釐清犯案動機。

建設局表示，依「台中市公園及行道樹管理自治條例」規定，在公園設施或樹木上劃刻或塗汙，可處行為人新台幣1200元以上6000元以下罰鍰，待警方採證完畢後，將立即進行清潔作業，若查獲違法者，則將依法處罰。1050920

(中央社)