眼花臉垂肇因胸腺瘤 切除後3天出院

50多歲的黎姓婦人（右前）視力模糊，原本以為老花眼，經花蓮慈濟醫院確診罹患胸腺瘤，在農曆7月主治醫師張睿智利用「達文西機器手臂」切除胸腺瘤，3天後康復出院。（花蓮慈濟醫院提供）中央社記者李先鳳傳真 105年9月20日

50多歲的黎姓婦人視力模糊，原本以為老花眼，經花蓮慈濟醫院確診罹患胸腺瘤，在農曆7月主治醫師張睿智利用「達文西機器手臂」切除胸腺瘤，3天後康復出院。

黎姓婦人的丈夫說，非常感謝慈濟醫院心臟胸腔外科醫師張睿智快、狠、準的診斷；現代人不應該有農曆7月不開刀的迷信。

「發病的那段時間，完全出不了家門。」黎婦說，一開始只有視力模糊，但是到後來甚至出現眼瞼下垂、眼球無力、說話咬字不清、脖子、手腳無力等症狀，就連最基本的下床、上車等動作，都需要人攙扶。

在家人的建議下，黎婦從小診所看到大醫院，從眼科轉至神經內科，才確診患有胸腺瘤，進而引發「重症肌無力」的症狀。7月中旬，被轉診至花蓮慈濟醫院，主治醫師張睿智與神經內科醫師劉安邦採藥物控制病情，在病況稍有改善後，建議黎婦接受手術治療。

透過達文西機械手臂，切除黎婦6公分大的胸腺瘤，手術圓滿成功，黎婦3天後順利出院。

張睿智表示，胸腺是由淋巴組織構成，一般良性的胸腺腫瘤，臨床上不一定會出現明顯的症狀，但是如果腫瘤持續增大，就必須注意發展為惡性腫瘤的可能性，甚至會擴散至周邊的器官及淋巴組織。

張睿智指出，傳統開胸切除胸腺瘤的手術，平均需要7到10天住院期，恢復期約6到8週，但是利用達文西機器手臂之後，傷口小、失血少、對病人的傷害也小。1050920

(中央社)