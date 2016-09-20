台灣白魚回娘家 中市府食水嵙溪放流
台中市政府今天在新社區食水嵙溪舉辦台灣白魚放流活動，水利局表示，食水嵙溪已禁漁，民眾捕撈台灣白魚將依法處新台幣1萬至5萬元罰款。
台中市水利局今天在新社區大源宮旁舉行「台灣白魚回娘家─認識食水嵙溪」活動，台中市副市長林陵三、台中市水利局長周廷彰參與放流活動。
新社、大南、崑山三所國小學童在溪岸邊懸吊的祈福卡上，寫下對白魚的祝福，盼望白魚回到棲息地後，順利繁衍、生生不息。
林陵三表示，台灣白魚在1908年於南投日月潭發現蹤跡，比國寶魚櫻花鉤吻鮭早發現近10年，目前全世界估計不超過2000尾，今天的放流復育活動，兼具治水、教育、保育等重要意義，也讓下一代更深入認識台灣白魚。
周廷彰指出，為保護食水嵙溪生態，施工單位在溪中設有石滬、丁埧及魚穴等，提供魚蝦等棲息躲避的空間，減少天然災害對魚類的危害。
國立清華大學生命科學院教授曾晴賢指出，台灣白魚中文學名為「台灣副細鯽」，又稱「肉魚」、「軟骨溪哥」，是全球僅分布在台灣的特有種純淡水魚類，為英國魚類學者Regan於1908年在日月潭發現。
成魚體長約10公分，特徵為側線長且完整，其棲息地範圍目前主要為新社區食水嵙溪及南投埔里。因為人為大量捕捉以及颱風山區土石流等因素，造成台灣白魚數量銳減，2009年農委會將台灣白魚公告為瀕臨絕種保育類野生動物，食水嵙溪亦於2013年公告為封溪護魚河段。1050920
(中央社)
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