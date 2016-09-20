中部水域汙染 越南：深海魚類不能食用

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越南衛生部今天勸告民眾不要食用中部海域20海里範圍內的深海魚類，但指出所有淺海魚類都可作為安全食品。

台塑河靜鋼廠4月排放含毒廢水，造成越南中部沿海地區魚群死亡事件。越南資源與環境部8月底公布報告指出水質已達標，符合民眾可從事海灘活動與魚類養殖等。但自然魚類是否作為食品的問題仍然引起民眾關注。

快訊新聞網站今天報導，越南衛生部上午召開記者會，公布海鮮檢驗結果，並提出上述勸告。

衛生部指出，已在河靜、廣平、廣治和順化4省與周邊3省各海港與魚塘共抽取1040個魚類樣本送驗。結果顯示，所有魚類樣本的氰化物（cyanide）、汞、鎘、鉛、鉻、砷和鐵質等含量都在許可範圍內。

至於苯酚含量指數，所有在淺層水域生存的魚類樣本都達標，但有132個樣本指數是超標，主要是在深海和海底生存的魚類，包括：蟹、蝦子、蝸牛、魷魚、鰩魚和章魚等。

越南衛生部表示，基於檢驗結果所有在淺層水域生存的魚類都符合食安標準，可以作為食品，但勸告民眾暫時不要食用海域20海里範圍內的深海魚類。1050920

(中央社)